Guarda Civil tem atividade especial na Apae

As crianças da Apae Itupeva tiveram uma manhã diferente nesta sexta-feira (6), com a Guarda Civil Municipal. Os GCMs estiveram na entidade e, junto com os diretores da Apae, organizaram uma festa com muita alegria e animação.

Aproximadamente 100 crianças brincaram, comeram cachorro quente e algodão doce, e tomaram refrigerante, tudo com a mão de obra de membros GCM e da Apae.

Porém, o momento de muita emoção que ficará guardado na mente dos Guardas Municipal foi quando as crianças apresentaram uma peça musical e na sequencia entregaram uma carta para cada um, contando a história de suas vidas.

“Pra mim esse evento ficará marcado por toda vida, foi um dia de muita emoção, isso nos fortalece para continuarmos protegendo e trabalhando muito por nossas crianças”, falou o comandante Dirceu Cruz.

“Gostaria de agradecer ao prefeito Marcão Marchi que nos apoiou e liberou a corporação para participar desse evento. Também gostaria de agradecer ao presidente da Câmara Municipal de Cabreúva, Antonio Carlos Mangini, que nos ajudou fornecendo a máquina de algodão doce, e abrilhantando com a sua presença”, completou o comandante.

Quem tiver o interesse em ajudar a Apae Itupeva pode entrar em contato no telefone (11) 4591-1846, ou ir pessoalmente na rua José Virillo, nº 90 – Portal da Santa Fé.