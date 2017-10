Histórias e personagens marcam o dia dos alunos da Emefei Fazenda Calixto

Um dos mais antigos trabalhos sociais dentro do esporte automotor do Brasil fez parte do dia de aula dos estudantes da Emefei Fazenda Calixto, nesta sexta-feira (6). Criado há 15 anos, o projeto Ideia Fixa foi apresentado às crianças, que se divertiram com histórias e personagens. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Itupeva com o Rally Serra Azul, marcado para este final de semana no município.

A responsável pelo projeto é a jornalista Tânia Mara, que apresenta as histórias. “Cada lugar que passo é um momento diferente, fiquei muito emocionada com essa apresentação. Agradeço ao Rally Serra Azukl e à Prefeitura pelo empenho de toda a escola”, comentou.

O secretário de Educação e Cultura, Fábio José Andrade, esteve na escola municipal e destacou a iniciativa. “Neste final de semana teremos uma etapa de Rally em Itupeva, um evento que tem a parceria com o projeto Ideia Fixa, que atende as crianças nos locais da realização da corrida, foi muito significativo para as crianças da Escola Calixto, pois puderam participar de diversas atividades educativas. Ações como essa engrandecem a educação do município”.

Após a apresentação da jornalista, as crianças receberam bichos de pelúcia, kits de higiene bucal “Sorria Para o Rally”, além dos kits “Ideia Bela” com produtos de higiene pessoal e beleza. Também ganharam livros de histórias infantis, pastas plásticas, folhas de atividade e giz de cera.

“Estou muito emocionada, pois o projeto é uma ação que leva para as famílias, por meio das crianças, a mensagem sobre as dificuldades que muitos brasileiros passam. Nos leva à reflexão”, declarou a diretora da escola, Adriana Monteiro.

As professoras também se lembraram do Outubro Rosa. “Não temos palavras para agradecer a presença do “Ideia Fixa”. É muito bom encontrar pessoas que doam seu tempo e recursos, deixando um legado positivo”, falou Rose Gandra, que atua no apoio técnico pedagógico.

Rally Serra Azul –O rally acontece neste sábado (7) e domingo (8), no Complexo Serra Azul.

PROGRAMAÇÃO

7/10 – Sábado – 1ª Prova

8h – Super Prime – 12 km

11h – Largada na especial

Local: Quality Resort & Convention Center – Rodovia dos Bandeirantes, km 72, ao lado do Shopping SerrAzul

8/10 – Domingo – 2ª Prova

9h – Largada na especial

15h – Premiação

Local: Quality Resort & Convention Center, localizado na Rodovia dos Bandeirantes km 72, ao lado do Shopping SerrAzul