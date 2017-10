1500 vacinas são aplicadas em ação no fim de semana

A iniciativa da Prefeitura de Itupeva de realizar a vacinação contra a febre amarela durante todo o dia de sábado (7) deu resultado. Mesmo com a chuva e o mau tempo, mais de 1500 pessoas foram imunizadas na UBS (Unidade Básica de Saúde) Central. O trabalho continua sem prazo para terminar, em datas e locais diferenciados que abrangem toda a cidade.

Itupeva não tem nenhum caso registrado, mas a prevenção é válida por conta dos municípios vizinhos, que já constataram a doença em macacos (vítimas também da doença, além dos humanos).

“A adesão da população para este dia extra foi muito boa. O horário alternativo fez com que as pessoas que não conseguem ir durante a semana nas Unidades Básicas de Saúde buscassem a vacinação no sábado”, explicou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

Para esta semana, o trabalho de vacinação segue normalmente. A Secretaria de Saúde informa que toda a população precisa estar vacinada com uma dose. Também é necessário apresentar a carteira de vacinação. Quem já foi imunizado em qualquer tempo não precisa se vacinar novamente.

Gestantes e mulheres amamentando crianças menores de seis meses não devem ser vacinadas. Idosos acima de 61 anos vão tomar a vacina apenas após avaliação dos serviços de saúde.

Confira:

Segunda-feira:

UBS Guacuri – 8h às16h;

UBS Nova Era – 8h às15h;

Terça-feira:

USF Portal Santa Fé – 8h30 às 11h e 13h às 15h;

USF Jardim Guiomar – 9h às 11h e 13h às 15h;

UBS Medeiros – 8h às 12h e 13h às 15h;

Quarta-feira:

USF Vila São João – 9h às 11h e 13h às 15h;

UBS Chave – 8h às 11hs e 12h30 às 15hs;

USF Monte Serrat – 9h às 12h e 13h às 15h;

USF Santa Elisa – 9h às 11h e 13h às 15h;

Quinta-feira:

CSIII – Posto de Saúde Central – 8h30 às 11h e 13h às 15h;

USF Vila São João – 9h às 11h e 13h às 15h;

USF Rio das Pedras: – 9h às 11h30 e 13h às 15h30;

Sexta-feira:

CSIII – Posto de Saúde Central – 8h30 às 11h e 13h às 15h;

USF Portal Santa Fé – 8h30 às 11h e 13h às 15h;

USF Rio das Pedras: – 9h às 11h30 e 13h às 15h30;

USF Quilombo – 7h às 15h30.