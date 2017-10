Alunos recebem orientações sobre educação no trânsito

Os alunos da Emef Victória Cômodo Raymundo Fernandes participaram durante dois dias do programa Mini Cidade, realizado pela Prefeitura de Itupeva. Pelo menos 50 estudantes tiveram orientações teóricas, conhecimento dos equipamentos de segurança, travessia segura e respeito à faixa, sendo ele o condutor ou pedestre.

A ação faz parte do trabalho de educação no trânsito promovido pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente. “Esta é uma ação contínua, pois estar nas escolas é crucial para a paz no trânsito. Neste intuito, as ações deste tipo serão ampliadas no município” comentou Renato Gonçalves, secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

Nos dias 5 e 6 deste mês, pelo menos 50 alunos da Emef Victória Cômodo Raymundo Fernandes participaram da Mini Cidade, na pista montada no Parque da Cidade. Os agentes de trânsito orientaram e tiraram dúvidas das crianças, elaborando um circuito feito com bicicletas que simulam o dia a dia do trânsito na cidade.

“É sempre importante o trabalho de educação para o trânsito, principalmente quando se trata de crianças. É ali que conseguimos plantar a sementinha de um futuro cidadão consciente e que vai respeitar as leis” ressaltou o agente de trânsito Emerson dos Santos.