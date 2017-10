Campanha Outubro Rosa tem abertura oficial

A Prefeitura de Itupeva realizou nesta segunda-feira (9), no Paço Municipal, a abertura oficial da campanha Outubro Rosa. Iniciado na semana passada, o trabalho consiste em alertar homens e mulheres para a prevenção do câncer de mama. Algumas ações também estão programadas.

“Estamos fazendo um trabalho com muita responsabilidade, diante de todas as dificuldades que foram deixadas, principalmente na Saúde. Resolvemos o problema da falta de exames laboratoriais no começo do ano, pagamos os fornecedores para que não ficássemos sem os medicamentos entregues à população, retomamos a obra da UBS do Parque das Hortênsias que estava parada desde agosto do ano passado, conseguimos novas ambulâncias e um novo veículo de transporte adaptado para cadeirantes, algo inédito no município. E, agora, vamos vencer outra etapa que é trazer o aparelho de mamografia para o município. Será uma felicidade grande para todos nós”, destacou Marcão Marchi, na abertura, ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi.

Os testes com o equipamento já estão sendo feitos e a expectativa é que até o final do ano não exista mais demanda acumulada para o serviço – que vem desde o ano passado, quando a cidade perdeu o aparelho por conta de dívidas acumuladas em 2016.

Mesmo sem mamógrafo, a Secretaria de Saúde conseguiu por meio de vagas no sistema SUS (Sistema Único de Saúde) marcar 1064 procedimentos de janeiro a setembro deste ano. O dado representa um aumento de 26% em relação ao mesmo período de 2016: mesmo com o aparelho, foram feitos 847 exames deste tipo na cidade.

“Quando assumimos a gestão, os pedidos de exames de mamografia estavam parados, uma situação que deixava todos muito incomodados. Buscamos alternativas e nossa equipe conseguiu realizar 1064 exames sem o aparelho. Graças ao empenho do prefeito Marcão Marchi, poderemos contar novamente com o aparelho para zerar a fila e salvar muitas vidas”, comentou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

Presente – Representando a Câmara Municipal, as vereadoras Ana Paula Marciano e Tatiana Salles ressaltaram a grande notícia da vinda do aparelho. “Este é o primeiro passo de um trabalho que deve ser contínuo em nossa cidade. Este aparelho será um presente para a população”, disse Tatiana Salles.

“Recentemente, fui motivo de chacota por colocar o laço rosa em minha camiseta. Disseram que a cidade está promovendo esta ação e nem tinha um aparelho de mamografia. Digo que nada substitui o trabalho do dia a dia, sabia que o prefeito Marcão Marchi não deixaria passar o Outubro Rosa sem dar este presente ao município”, falou Ana Paula Marciano.

Palestra – Entre as ações programadas para a abertura, a ginecologista Cláudia Celina Gomes, da Secretaria de Saúde, ministrou uma palestra no auditório do Paço Municipal com o tema “Prevenção contra Câncer de Mama”. O Grupo Coração Fraterno também arrancou aplausos pelo trabalho realizado no município.

Participaram também da abertura a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mafalda Ramos, o vice-prefeito Alexandre Mustafa, secretário de Governo, servidores públicos e secretários municipais.