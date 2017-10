Carreta e Túnel de Conhecimentos encantam alunos itupevenses

Reforçando as ações e investimentos em Educação no município, a Prefeitura de Itupeva reuniu alunos do segundo ao quinto anos das escolas Emefei Mário Covas, Emefei Prefeito José de Oliveira e Emefei Fazenda Quilombo, nesta segunda-feira (9), para uma experiência que une diversão e conhecimento.

No Parque da Cidade, uma carreta multifuncional e um Túnel de Conhecimentos foram usados para transmitir conceitos básicos de uso eficiente e seguro da energia elétrica. O trabalho da empresa CPFL, feito em parceria com a Prefeitura, permanece no parque até o próximo dia 19, atendendo a todos os estudantes das redes municipal e estadual de Itupeva.

“Nossas crianças foram privilegiadas, pois somos a primeira cidade que atingiu 100 % das unidades escolares neste trabalho de formação permanente dos educadores feito pela CPFL e empresa Datte. Isso mostra a competência dos nossos profissionais de Educação, todos os funcionários da secretaria, professores, diretores e coordenadores que abraçaram o projeto desde o início”, ressaltou Fábio José Andrade, secretário de Educação e Cultura.

Acompanhados pelos professores, os alunos começaram a visitação pelo Túnel de Conhecimentos, um espaço inflável de 15 metros, montado com maquetes de usinas hidrelétricas, de energias renováveis (como a eólica e solar), além de experimentos sobre energia elétrica e equipamentos eficientes. As crianças também puderam gerar energia elétrica, a partir da utilização de uma bicicleta.

Na sequência entraram na carreta, que foi dividida em três ambientes. No primeiro, as crianças interagiram com o mascote Tio Watt. Na segunda sala, assistiram um vídeo usando óculos 3D sobre a geração da energia até o consumo final. Por último, tiveram a oportunidade de participar de jogos interativos sobre o consumo correto de energia.

No final, as crianças receberam um brinde. “Esse passeio ofereceu mais conhecimentos para os nossos alunos, aprendizagem sobre o consumo e economia de energia. Com isso, eles aprenderam novamente como ajudar o meio ambiente”, disse Patrícia Florin, professora da escola Emefei Prefeito José de Oliveira.

O Projeto CPFL nas Escolas ficará no Parque da Cidade até 19 de outubro, atendendo a todos os alunos das redes municipal e estadual de Itupeva. No feriado da próxima quinta-feira (12), a carreta estará à disposição para atendimento de todos os munícipes, que também poderão acompanhar apresentações de peças teatrais. Os horários das atividades serão divulgados em breve.