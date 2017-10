Com vice-governador, prefeito solicita pacote de ações

O desenvolvimento econômico do município teve nesta segunda-feira (9) mais um passo importante no sentido de novos benefícios às famílias itupevenses. O prefeito Marcão Marchi participou de uma reunião com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, vice-governador Márcio França, no Palácio dos Bandeirantes, e fez uma série de solicitações ao Governo do Estado.

O prefeito esteve acompanhado do deputado federal Luiz Lauro Filho neste encontro.

“Fizemos alguns encaminhamentos com o vice-governador Márcio França, solicitando para Itupeva a construção do prédio da Etec, a implantação da Escola de Técnica de Economia Criativa (Etecri), com mais cursos de formação profissional para nossos jovens, a vinda da carreta do programa Via Rápida Emprego e o Desenvolve SP, que tem opções de financiamento ao público com início do pagamento para daqui dois anos”, comentou o prefeito.

Recentemente, Marcão Marchi entregou um ofício ao deputado estadual Junior Aprillanti, que solicita uma unidade da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo). “Disse ao vice-governador que Itupeva é uma cidade parceira e que a ajuda do Governo do Estado tem sido fundamental para alcançarmos nossos objetivos em benefício da população”, completou o prefeito.