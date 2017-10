Inglês e balconista de farmácia são opções para cursos gratuitos

Pela segunda vez no ano, a Prefeitura de Itupeva oferece cursos gratuitos do Pronatec. As pré-inscrições começaram dia 4 e seguem até a próxima quarta-feira (11), na Secretaria de Agricultura e Turismo. O endereço é Praça São Paulo, 2, no Centro (ao lado da rodoviária).

“A data prevista para início do curso é 30 de outubro, com término dia 29 de março de 2018. As aulas são de graça e realizadas numa plataforma de ensino à distância (EAD), com carga horária média de 160h. Os estudantes que concluírem os estudos com êxito receberão os certificados”, explicou Marcos Brunholi, secretário de Agricultura e Turismo.

Até o início da tarde desta segunda-feira (9), havia vagas disponíveis para: Assistente Administrativo (13), Assistente de Faturamento (37), Assistente de Logística (27), Assistente de Recursos Humanos (22), Balconista de Farmácia (43), Cuidador de Idosos (36), Inglês Básico (29) e Inspetor de Qualidade (13).

Para mais informações, é preciso entrar em contato com a Secretaria de Agricultura e Turismo pelo telefone 4591-8519 ou e-mail sec.turismo@itupeva.sp.gov.br.