Mais 110 animais imunizados contra raiva no Santa Elisa

Dando continuidade à campanha de vacinação antirrábica, o posto itinerante com profissionais da Unidade de Vigilância e Zoonoses (UVZ) esteve no bairro Santa Elisa, nesta segunda-feira (9), para imunização de cães e gatos levados pelos donos. Em balanço divulgado pelo setor, foram vacinados 110 animais no local.

“A raiva é uma doença viral contagiosa que pode afetar mamíferos com quase 100% mortalidade e pode ser transmitida ao homem por meio do contato com a saliva de um animal doente. A melhor forma de prevenção é vacinar os animais”, explicou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

Por conta do feriado dia 12 (quinta-feira), esta semana as ações acontecem apenas na segunda, terça e quarta, retomando o trabalho na próxima segunda-feira (16).

Confira o cronograma de outubro:

10/10 – Horizonte Azul – Próximo da portaria I e II

11/10 – Jardim Tuiuti – Rua Hermenegildo Baston, s/n – Ao lado do CCI

16/10 – Jardim Pérola e Morada do Sol – Rua. Alcio B. da Silva – Ao lado do parque

17/10 – Jardim Primavera – Rua. Eliseu Izzo – Ao lado do parquinho

18/10 – Jardim Nova Itupeva – Rua Moacir Lourençon

19/10 – Jardim São Vicente – Rua Professora Deolinda Silveira Camargo, 300 – Ao lado do Ginásio de Esportes

20/10 – Residencial São José e Arco Íris – Rua 21 de Março, 304 – Próximo ao Pub do Hélio

22/10 – Parque da Cidade – Pet Show Itupeva

23/10 – Cafezal I e II – Próximo à Escola Pinheiro

24/10 – Cafezal III, IV e Resedás – Final da Rua Alfredo Vaz Cerquinho

25/10 – Jardim Ribeirão II – Ao lado da portaria do condomínio

26/10 – Parque das Laranjeiras – Avenida Brasil (próximo da imobiliária Prisma)