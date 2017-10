Prefeitura oferece tratamento gratuito para parar de fumar

Além das palestras que incentivam as pessoas a praticarem novos hábitos alimentares, prestar atenção à saúde emocional e também aos males da vida moderna, a Prefeitura de Itupeva promove o programa contra o tabagismo.

“Todo mundo conhece alguém que fuma ou que deixou de fumar e sabe o quanto é difícil abandonar o vício, pois a dependência da nicotina é fundamentada nos fatores psicológico, fisiológico e comportamental”, explicou Lúcia Checcinato, secretária de Saúde.

O tratamento do tabagismo é baseado na abordagem feita por um psicólogo devidamente capacitado, cujo modelo de intervenção é centrado na mudança de crenças e comportamentos que levam um indivíduo a lidar com uma determinada situação. Essa abordagem não visa apenas a parada do fumo, mas também a manutenção da abstinência. O foco principal é o desenvolvimento de habilidades para enfrentar as situações facilitadoras da recaída.

“Um dos diferencias do programa aqui no município é a facilidade para começar o tratamento: basta agendar uma consulta, sem necessidade de encaminhamento médico. É só ter iniciativa”, comentou Kauê Chinarelli, gestor do programa antitabagismo.

A Prefeitura de Itupeva oferece todo o apoio com gomas de nicotina, adesivos de nicotina e bupropiona, que tem como objetivo minimizar os sintomas da síndrome de abstinência e facilitar a abordagem do tabagista.

“Costumo dizer para as pessoas não deixarem para amanhã o que podem fazer hoje, pois os benefícios são sentidos já nos primeiros minutos. Após 20 minutos sem fumar, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal; em duas horas, não há mais nicotina no sangue; após oito horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza; com dois dias sem fumar, o olfato percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta a comida melhor; em três semanas, a respiração fica mais fácil e a circulação melhora; entre 5 e 10 anos, o risco de sofrer infarto pode ser comparado ao de pessoas que nunca fumaram”, acrescentou o gestor.

O Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com a Prefeitura de Itupeva, oferece esse tratamento gratuito para os fumantes. Os locais de atendimento são o Centro de Atenção Psicossocial, na USF São João, USF Monte Serrat, USF Quilombinho, USF Santa Elisa e UBS Guacuri.

Para mais informações, basta ligar no telefone (11) 4496-1322, das 7h às 16h.