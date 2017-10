Secretário de Estado vem a Itupeva para lançamento do ‘Criança Feliz’

Nesta terça-feira (10), às 9h, o prefeito Marcão Marchi recebe o secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, Floriano Pesaro, para o lançamento do programa Criança Feliz. O evento está marcado para o Espaço HTPC.

“Temos como prioridade as nossas crianças, que são o futuro de Itupeva. Por isso temos feito ações que valorizem as famílias itupevenses, que envolvam a sociedade em torno do cuidado e atenção aos pequenos. A vinda do secretário Floriano Pesaro para o lançamento do programa Criança Feliz mostra a importância que este trabalho tem”, destacou o prefeito.

O município terá 150 vagas à disposição para famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família, que possuem gestantes e bebês com até 3 anos de idade, além de crianças com até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC/LOAS). O Criança Feliz é uma iniciativa do Governo Federal, em parceria com o Estado e municípios paulistas.

Um dos critérios para a participação é dispor de Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e ter estrutura física adequada para realizar as atividades propostas. O programa contará com uma equipe formada por 231 coordenadores municipais. O repasse previsto é de R$ 65 por atendido, com investimento de R$ 3.198.000,00 repassados pelo Fundo Federal do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) aos Municípios.

Estratégico – Cabe ressaltar que o programa é intersetorial, com ações e estratégias conjuntas nas áreas de Educação, Saúde, Conselhos e sociedade civil, entre outros. “As políticas públicas têm pontos de intersecção e precisam ser cada vez mais fortalecidas. Isso impacta no melhor uso dos recursos públicos e amplia o foco no desenvolvimento integral das crianças”, comentou Floriano Pesaro.

O HTPC fica na rua Vicente Tartalha, 2-96, Jardim São Vicente.