Super Star e Pire Pack/Wogel saem na frente na Copa Mica

Na última sexta-feira (6) teve início mais um tradicional campeonato organizado pela Prefeitura de Itupeva: o 22º Campeonato Veterano de Futsal – Copa Mica. Dois times começaram vencendo e assumiram a liderança de seus grupos.

Na abertura do torneio, em partida bastante equilibrada, o Super Star conseguiu vencer o Só Amigos por 4 a 3. Edinaldo Deorato foi o nome do jogo, marcando três vezes. João Dantas completou o placar para o Super Star, que assumiu a ponta do Grupo A. Pelo Só Amigos marcaram Paulo Inowe, Edgar Gabriel e Marcelo Gatti.

Na sequência, jogo também bastante equilibrado pelo Grupo B, que terminou com a vitória do Pire Pack/Wogel sobre o B.D.N. por 3 a 2. Mateus Martins, Alexandre Terradas e Vanderlei Aparecido fizeram os gols da vitória. Luiz Carlos e Rafael Silva anotaram pelo B.D.N.

A próxima rodada da Copa Mica é só no dia 21, com dois jogos. Juventus/Mega Flex contra S.B.R.I. às 19h; e União Beira Rio contra Guacuri, às 20h.