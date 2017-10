Itupeva recebe o “Criança Feliz” e R$ 200 mil

Itupeva recebeu dois presentes nesta terça-feira (10), após a vinda do secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro.

Recebido pelo prefeito Marcão Marchi, e pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, o representante do Governo do Estado assinou a inclusão do município no programa Criança Feliz e também liberou a pedido do prefeito uma emenda no valor de R$ 200 mil para a Saúde.

A recepção foi feita no Espaço HTPC, que reuniu secretários municipais, servidores públicos, vereadores e integrantes da sociedade civil.

“Só tenho que agradecer o governador Geraldo Alckmin, que vem olhando com muito carinho para Itupeva. Isso mostra que estamos no caminho certo, trabalhando para a população. Este programa é de extrema importância para o desenvolvimento social do município e a verba de R$ 200 mil será muito bem aproveitada no custeio da Saúde”, comentou o prefeito. “Sinto-me realizado por poder atender essas pessoas mais necessitadas e de ter todo este apoio. As famílias serão acompanhadas por profissionais capacitados, que farão visitas aos domicílios periodicamente”, completou.

“Tenho admiração pelo prefeito Marcão Marchi, que mostra nestas ações ter compromisso com as crianças, especialmente no que diz respeito à primeira infância. Ele fez todo o esforço para que Itupeva pudesse fazer parte do programa Criança Feliz, que agora terá mais 150 famílias itupevenses beneficiadas”, destacou Floriano Pesaro. “A pedido do prefeito Marcão, nós também conseguimos a liberação de uma emenda parlamentar estadual de R$ 200 mil que deve ser assinada nos próximos dias para a Saúde itupevense”.

Durante o evento, Floriano ministrou uma palestra para os profissionais da saúde, assistentes sociais e educadores. Ele ressaltou a importância do Programa Criança Feliz para toda a sociedade. “Precisamos combater a pobreza, se mudarmos o começo da história, vamos alterar a história toda”, falou o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo.

Como funciona - O programa vai priorizar gestantes e crianças de até três anos beneficiárias do Bolsa Família, e as de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC). São pessoas em situação de extrema pobreza e que precisam deste auxílio.

“O programa vai ajudar muitas famílias a estimular o desenvolvimento das crianças, especialmente no momento em que elas desenvolvem a maior parte das suas competências. Uma criança bem estimulada vai render muito mais na escola, vai ter uma profissão melhor remunerada e, ainda, ajudar a família a prosperar”, destacou Aline Melo Alves, secretária municipal de Desenvolvimento Social.

No período em que permaneceu em Itupeva, o secretário Floriano Pesaro também visitou o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), conheceu os trabalhos elaborados pelo Fundo Social de Solidariedade e participou de uma entrevista na rádio 105,9 FM.

O secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, a coordenadora do Programa Criança Feliz no Estado, Ligia Pimenta, a articuladora da Diretoria Regional de Saúde (DRS 7), Ligia Bestetti, a articuladora do Comitê Municipal da Primeiríssima Infância, Vera Bruder, também participaram do evento.