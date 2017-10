O que abre e fecha no feriado em Itupeva

Nesta quinta-feira (12), por conta do feriado nacional do Dia de Nossa Senhora Aparecida, alguns serviços públicos terão o horário de funcionamento diferenciado. Conforme prevê o decreto 2.815, de 26 de dezembro de 2016, a sexta (13) é considerada ponto facultativo para o funcionalismo público.

Confira o que abre e fecha na cidade neste período:

Esportes – O Ginásio Dorival Raymundo e o Centro de Lazer do Trabalhador (Campão) não terão atividades a partir de quinta-feira (12) e reabrem na segunda (16). A quadra da Vila São João e o Ginásio Adolpho Barbi funcionarão normalmente todos os dias. O ginásio do Parque das Hortênsias permanece fechado no feriado, mas funcionam normalmente na sexta (13), sábado (14) e domingo (15). O Parque da Cidade funcionará normalmente.

Piscina Municipal – Funcionará normalmente das 8h às 12h e das 13h às 17h

Coleta de Lixo – A coleta de lixo orgânico e a coleta seletiva (reciclado) funcionam normalmente. Já o serviço de cata-treco não funcionará na quinta (12) e retoma a atividade na sexta (13).

Paço Municipal – Fecha quinta-feira (12) e reabre segunda (16).