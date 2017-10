Prefeito recebe proprietários da 2ª nova lotérica de Itupeva

Menos de um mês após a inauguração da nova lotérica em Itupeva, a população itupevense terá à disposição mais um ponto especializado neste serviço. A segunda lotérica da cidade fica na rua Emancipadores do Município, no Boulevard Brasil, loja 14, com o nome de Trevo da Sorte.

“Estou muito contente de saber que teremos mais uma lotérica em Itupeva. Ficamos muito tempo sem esse serviço, que é fundamental para a população em relação aos pagamentos de contas e recebimento de benefícios. No início do ano, quando conversamos com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, José Luiz Pavanelli, explicamos essa necessidade e o agradeço muito por ter atendido ao pedido dos munícipes”, destacou o prefeito Marcão Marchi.

Os irmãos Anderson Melo e Juscinei Melo são proprietários da lotérica Trevo da Sorte e estiveram no Paço Municipal, nesta terça-feira (10). Outros dois sócios, Anderson Babo e Solange Babo, também são responsáveis pelo estabelecimento.

“Queremos trazer a acessibilidade aos mais humildes que têm dificuldade com a internet e as pessoas que gostam de fazer as apostas nos jogos”, explicou Juscinei. “Vamos trazer benefícios para a cidade”, complementou Anderson.

A previsão para inauguração da lotérica é em novembro, ainda com data a confirmar.