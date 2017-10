Sub-17 vai enfrentar Itatiba no Festival de Basquete de Americana

No último sábado (7) as atletas do basquete sub-17 da Prefeitura de Itupeva foram até Americana para a última etapa da primeira fase do Festival de Basquete Feminino de Americana, competição que é promovida pela ADCF Unimed e Sicoob UniMais, com apoio da secretaria de Esportes da cidade anfitriã.

A equipe saiu da cidade com uma vitória e duas derrotas, terminando a primeira fase na terceira colocação. Na semifinal, marcada para o dia 11 de novembro, vai enfrentar Itatiba, que terminou como vice. Americana, que segue invicta, joga contra Hortolândia, que ficou em quarto.

A equipe itupevense é formada por Miley Rodrigues, Bruna Moraes, Mayene da Silva, Bianca Piacentini, Giovana Falandes, Adrielly de Mello, Emily Siqueira, Maria Eduarda, Cecília Vaz e Juliani Marques. O técnico é o professor da secretaria de Esportes e Lazer, Maurício Gobi.

Itupeva também disputa o Festival na categoria sub-12, que volta a Americana ainda esse mês, com data a ser confirmada.