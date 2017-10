Tradicional Passeio da Gruta acontece nesta quinta-feira

A Prefeitura de Itupeva promove nesta quinta-feira (12) o 33º Passeio da Gruta, em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A concentração será às 7h, em frente à Paróquia São Sebastião. O encerramento do evento está previsto para as 15h.

“Temos trabalhado também para que as famílias itupevenses tenham acesso aos eventos, principalmente aqueles que são tradicionais em nosso município. Todos estão convidados para celebrar este momento”, afirmou o prefeito Marcão Marchi.

A concentração e a benção aos pedestres e ciclistas será em frente à Paroquia de São Sebastião, às 7h. Após o término deste ato, tem início a procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida em carro aberto, até a Gruta do Quilombo.

“Nós vamos oferecer um ônibus que sairá do coreto da Igreja, às 9h45, com destino à escola do Quilombo para as pessoas que não desejarem ir a pé ou de bicicleta. Chegando na escola, vans seguirão levando as pessoas até a gruta”, explicou Marcos Brunholi, secretário de Agricultura e Turismo.

Os cavaleiros e charreteiros partem às 10h da Praça de Eventos da Pedreira. A missa está programada para o meio-dia, na Gruta do Quilombo.

Alimentação – Nas proximidades da Gruta do Quilombo, uma estrutura será montada para a venda de alimentos e bebidas, realizada pelos feirantes do município. “Entendemos que essa é mais uma oportunidade para os empreendedores aqui da cidade conquistarem renda extra, com as vendas durante a realização do evento”, acrescentou o secretário.

História – O servidor público Márcio Capitão é um dos itupevenses que lembra com detalhes da história da Gruta do Quilombo. “Em 1947, o senhor José Perini instalou no bairro do Quilombo uma empresa exploradora de pedras para moinhos e ornamentos, como paralelepípedo, com o nome de Pedreira Nossa Senhora Aparecida. A gruta era um refúgio constituído por enormes pedras e servia de abrigo para os trabalhadores quando havia mudanças do tempo. Ele e alguns trabalhadores colocaram no interior da gruta uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, para pedir proteção.

Ainda segundo Capitão, a iniciativa chamou a atenção. “Posteriormente, outras imagens foram colocadas no local, o que atraiu muitos colonos das fazendas da redondeza. A Irmandade Religiosa do Bairro da Ponte São João de Jundiaí trouxe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em tamanho maior, que foi levada em procissão da Estação do Quilombo até a gruta”.

A frequência de pessoas na gruta só aumentou, desde então, segundo relato do servidor. “Foi construído um coreto no pico da gruta, nascendo assim a Sociedade de Bairro Amigos do Quilombo. Em 1952, com a vinda dos padres Capuchinhos da Santa Missão, foi trazido um Cruzeiro para ser colocado na entrada da gruta”.

Os relatos também dão conta de que os primeiros passeios turísticos foram realizados em 1983 e 1984, já com características das romarias e procissões comuns na cidade – incluindo a participação de cavaleiros, charreteiros, motociclistas, pedestres e ciclistas.