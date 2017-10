Itupeva manifestou fé e devoção a Padroeira

Neste dia 12 de outubro, em todo o Brasil, fiéis católicos celebraram solenemente a data jubilar a Nossa Senhora Aparecida e de modo especial pelo tricentenário da aparição de sua imagem no Rio Paraíba.

Em Itupeva a manifestação de fé aconteceu em dois momentos: o primeiro teve inicio às 7h, quando o diácono transitório – Jair Euclides da Silva, deu a bênção para os ciclistas, cavaleiros, charreteiros e pedestres que realizam um passeio, neste dia, até a Gruta do Quilombo.

Naquele local turístico e religioso, às 12h, o diácono Jair fez a Celebração da palavra, para um grande número de fiéis que foram ao passeio, falando da importância que Nossa Senhora Aparecida tem para todos/as, bem como do júbilo pelos 300 anos de sua aparição.

No segundo momento, já às 8h15, o pároco Marcos Adriano deu a bênção para várias centenas de veículos que partindo de frente da paróquia de São Sebastião, saíram pelas ruas centrais, rodovia Hermengildo Tonoli, depois acessando estradas rurais se dirigiram à Igreja de Pedra, no Bairro do Medeiros.

Ali chegando ele presidiu a solene Ação de Graças, jubilar a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira daquela comunidade, onde em sua exortação falou das graças e interseção da Santa aos fiéis católicos, bem como sobre as comemorações em todo o Brasil pelos trezentos anos de sua aparição.

Fez pedidos à Santa, pela paz no Mundo, no Brasil, na Diocese de Jundiaí, na paróquia e nas comunidades. Emocionante lembrança da manifestação de fé pelo Jubileu de Ouro da chegada da imagem àquela comunidade, e como ela aconteceu. Em 1967 o padre Murilo Moutinho promoveu um campeonato de futebol, onde o campeão ganhou o troféu e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. O clube campeão foi o do Bairro do Medeiros, e a partir daí a Santa foi adotada como padroeira daquela comunidade.

Também emocionante a participação de alguns jogadores deste time campeão que estavam presente na solene celebração e foram homenageados. A seguir também bonita homenagem às crianças presente na celebração, com uma bênção especial e distribuição de um kit para elas.

Assim foram as comemorações/celebrações jubilares a Nossa Senhora Aparecida, onde a comunidade católica de Itupeva esteve nas ruas e nos locais de celebração manifestando a sua fé e devoção. Bendigamos ao Senhor!

Reinaldo Oliveira