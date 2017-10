4 dias: Capela é construída em tempo recorde em Salto

A ação solidária que durou apenas 4 dias aconteceu na cidade de Salto.

“Fé para a gente é o que move, e acreditar que esta ação vai transformar a comunidade Esta Capela vai transformar a vida deles, assim como é uma transformação para nós”, afirmou um voluntário.

Jovens voluntários das ONGs “Sonhar Acordado”, de Campinas/SP e “Um Só Coração”, de Jundiaí/SP, numa ação solidária construíram uma Capela nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, para a comunidade do Jardim Planalto, na cidade de Salto/SP.

Eles fazem parte do projeto SuperAção, sem fins lucrativos, e tem como objetivo comprometer jovens líderes com o desenvolvimento para a sociedade. A entidade existe em 16 países, e no Brasil em 9 importantes cidades: Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Joinvile, Jundiaí, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

No Brasil o projeto SuperAção já construiu Capelas nas cidades de Arujá/SP em 2014, em Ferraz de Vasconcelos/SP em 2015, em Salto/SP em 2016, em São Gonçalo/RJ em 2017 e esta na cidade de Salto/SP.

Todo o material para a construção, o projeto recebe em forma de doação.

A construção em Salto envolveu a participação de 100 jovens, que para realizar o acabamento interno da Capela, realizaram uma campanha arrecadando verba para esta finalidade.

No final dos trabalhos na tarde do dia 15, demonstraram imensa alegria em poder entregar um local sagrado para o encontro, reunião e meditação daquela comunidade. É isso!

Reinaldo Oliveira