Moradores relatam incêndio no Terra Brasilis

Por volta de 1 hora da madrugada deste domingo, dia 15, moradores do Terra Brasilis foram acordados com um incêndio em terrenos baldios do bairro.

Maria Vitória, moradora da rua Anambe, entrou em contato com o Jornal de Itupeva e enviou uma foto do incêndio, que causou muita preocupação e também problemas respiratórios diante a grande quantidade de fumaça provocada.

O Jornal de Itupeva não teve notícias se o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.

Período de Estiagem

A Prefeitura de Itupeva orienta a população sobre o período de estiagem. Com o tempo seco, provocado pela escassez de chuva, o município reforça ações de cuidados com a saúde, economia de energia elétrica e prevenção de incêndios e queimadas.

Estiagem é o resultado da redução, atraso e ausência de chuvas ou de períodos chuvosos previstos para uma determinada temporada. Nesta época o ar fica mais seco, propiciando problemas respiratórios, gripes e alergias.

O secretarário de Defesa Civil de Itupeva, Marco Antonio Randa, explicou que é preciso muita atenção, principalmente com crianças e idosos, neste período do ano. “Recomenda-se muita limpeza nas residências, evitando acúmulo de poeira e permanência por muito tempo em aglomerações e locais fechados. Recomenda-se, também, tomar muito líquido”.

Há possibilidade de ocorrer racionamento de água, em virtude da diminuição nos reservatórios e rios, falta de energia elétrica e principalmente o aumento de incêndios em matas e florestas. “É preciso evitar práticas como queima de lixo, fogos ou qualquer tipo de queimada. Deve-se economizar água e energia elétrica. O fogo e a fumaça são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente”, completou o secretário.