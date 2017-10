Tio e sobrinhos gêmeos morrem em colisão de carro com carreta em Itupeva

Um homem de 33 anos e os sobrinhos, uma menina e um menino gêmeos de 9 anos, morreram após baterem o carro na madrugada desta sexta-feira (13), no quilômetro 70 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, em Itupeva.

De acordo com a concessionária que administra a via, a equipe de resgate esteve no trecho e constatou as três mortes ainda no local. A via ficou interditada por cerca de duas horas e foi liberada após a retirada dos corpos, que foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.

Segundo o boletim de ocorrência, o velocímetro do veículo travou em 180 km/h. O acidente foi registrado na delegacia da cidade e está sendo apurado pela Polícia Civil.

O motorista da carreta também passou por atendimento, mas não teve ferimentos.