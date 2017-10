Itupeva terá ação social e ecumênica em prol da saúde pública

No próximo dia 23 de outubro, às 9 horas, moradores de Itupeva (SP) participarão de um evento social e ecumênico em prol da saúde pública. Juntos, eles farão orações, caminharão pelo quarteirão onde está localizado o Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida e, de mãos dadas, darão um abraço simbólico na instituição de saúde. Na ocasião, também devem estar presentes o prefeito (Marcão Marchi), administradores, pacientes e funcionários do hospital.

A iniciativa partiu do presidente do Conselho de Pastores da Cidade, Sergio Rodrigues da Costa, e foi aceita pelo hospital, gerenciado pela Associação Paulista de Gestão Pública (APGP). Administradores da instituição e o prefeito comentarão as dificuldades que a saúde pública enfrenta no país, bem como o que estão fazendo e o que planejam para melhorar a qualidade do serviço na cidade.

“Sabemos das dificuldades que os hospitais enfrentam. Às vezes, por desconhecer todas as nuances que formam esse contexto, a população acaba fazendo críticas injustamente”, diz o pastor Sergio. “Por isso, o evento será um momento de reflexão”, complementa.

Um dos pontos que deverão ser abordados é o uso correto do serviço de emergência, das Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e das Unidades Básicas da Saúde (UBS). “Com isso, evitamos transtornos nos ambientes”, esclarece o pastor. “Se utilizarmos esses recursos de qualquer forma, tiramos a vaga de quem realmente precisa deles”, reforça, referindo-se às pessoas que procuram pela emergência do hospital sem necessidade.

“Esta ação é realizada no sentido de abençoar os profissionais da saúde, pedir a Deus para que abençoe a população do município e para que traga mais saúde; diminuindo, assim, o movimento de pessoas no hospital”, finaliza Sergio.