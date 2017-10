Max localiza agricultor desaparecido em Votorantim

O trabalho desenvolvido com os cães da Guarda Civil Municipal de Itupeva tem mostrado resultados importantes no combate aos índices de criminalidade e também em situações em que o ser humano, na maioria dos casos, não encontra sucesso. No final de semana, a equipe com os GCMs Marcos Roberto dos Santos, Nascimento e Cuba foi acionada para realizar buscas de um homem de Piedade que estava desaparecido. O corpo foi localizado pelo cão Max às marges da represa de Itupararanga, em Votorantim, nesse domingo (15).

Desde o início deste ano, a corporação itupevense tem recebido melhorias para o trabalho desenvolvido no município. Além de novas viaturas e a reforma de outros veículos que estavam abandonados até 2016, o sistema de monitoramento por câmeras voltou a funcionar após pagamento da dívida com a empresa prestadora do serviço. A Patrulha Rural também foi criada para atendimento às famílias que moram nas áreas rurais de Itupeva, a partir de 2017.

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada porque o cachorro da raça Bloodhound é treinado para localizar pessoas que estão até 15 dias desaparecidas. O homem tinha 27 anos e morava em Piedade. A família o procurava desde terça-feira (10) e as buscas foram intensificadas na represa após o carro dele ser encontrado no local.

Por meio de um tênis da vítima, o cão farejou e chegou até o corpo. “Infelizmente não foi possível encontrá-lo com vida, mas as causa da morte serão investigadas agora pela Polícia Civil de Piedade e de Votorantim. Temos de reconhecer o trabalho e a dedicação dos nossos GCMs, além desta integração com as outras cidades da região no atendimento de qualidade à população”, comentou Dirceu Cruz, comandante da Guarda Civil Municipal de Itupeva.

Segundo o comandante, Max e os demais integrantes do Canil da GCM passaram por treinamento com as Guardas Municipais de Itu e Jundiaí. “Isso foi fundamental para o sucesso desta operação”, ressaltou Cruz.