Parque dos Cafezais ganha Feira Livre

A Prefeitura Itupeva, por meio da Secretaria de Agricultura e Turismo inaugurou neste sábado (14) a 8ª Feira Livre do município. Com um total de 26 barracas, o primeiro dia de atividades contou com a presença de aproximadamente 700 pessoas.

O prefeito Marcão Marchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, marcaram presença e também realizaram compras.“Como morador da região, tenho que prestigiar a feira, fizemos a compra da semana. Essa feira era um pedido antigo dos moradores do bairro, e há algum tempo os munícipes dos Cafezais vinham me cobrando, hoje colocamos em prática mais um projeto para beneficiar a população”, disse o prefeito.

A nova feira livre conta com barracas diversificadas. Entre elas hortifrutigranjeiros, artesanatos, pastel, caldo de cana, açaí no copo, pães, queijos e ervas natural.

“Tínhamos uma demanda muito grande para levar uma feira livre para dentro dos condomínios na região dos Cafezais, buscamos uma solução e juntamente com a Secretaria de Educação e Cultura, conseguimos esse espaço em frente à Emefei Fazenda Pinheiros, um local de fácil acesso para os moradores do bairro e para os turistas de final de semana”, comentou o Secretário de Agricultura e Turismo, Marcos Brunholi.

A feira está localizada na rua Alfredo Vaz Cerquinho, no bairro Cafezal I e funcionará todos os sábados das 6h às 12h30.“Na verdade é um sonho realizado, já fui morador do bairro e sabia das necessidades dessa região, buscamos um projeto e hoje inauguramos mais uma feira livre no município”, falou João Carlos de Souza, “o Pica Pau”, coordenador de Feira Livre.

Aprovado – Todos que passaram pela feira e os próprios feirantes aprovaram a iniciativa da Prefeitura. “É um espaço de compras que traz mais comodidade aos moradores da região, produtos diversificados e de qualidade, senti nos olhares das pessoas um brilho de alegria pela conquista do novo espaço, esse brilho mostra a sinceridade do ser humano”, ressaltou Irene Correia Melo, proprietária da barraca de Caldo de Cana.

“Essa feira é uma nova oportunidade de comércio, além de divulgar ainda mais o nosso produto, parabenizo a Prefeitura e todos os envolvidos, precisamos expandir mais feiras livres para outros locais de Itupeva”, comentou Leandro Pinheiro, proprietário da barraca de Ovos.

“Nota dez! É uma feira que vai ajudar muitos os moradores desse bairro, além da praticidade temos produtos diversificados, assim não precisaremos se deslocar para o centro do município”, falou a aposentada, Elz Mota.“É uma novidade, a feira mais próxima era no Parque da Cidade, acredito que essa feira livre será um sucesso”, disse o luthier, Roberto Giácomo.