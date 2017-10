População agradece a volta da mamografia

A manhã desta terça-feira (17) foi especial para a dona de casa Gilda Pereira. Ela foi uma das primeiras mulheres a realizar o exame de mamografia no novo aparelho, instalado no Centro de Diagnóstico por Imagem da Prefeitura de Itupeva.

“É maravilhoso ver a retomada deste serviço na cidade, esse é um exame tão importante que deveria ser prioridade em qualquer município”, comentou Gilda.

Além dela, todas as mulheres que aguardavam a realização do exame que ajuda a prevenir o câncer de mama poderá realizar o procedimento, a partir de agora, sem precisar sair de Itupeva. O equipamento havia sido retirado ano passado, por dívidas com o prestador do serviço. Para que as mulheres não ficassem sem o atendimento, a Secretaria de Saúde passou a buscar na região as vagas para exames pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“A Secretaria de Saúde buscou alternativas nestes nove meses, com a ajuda da Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) para conseguirmos vagas destinadas a exames disponíveis entre todos os municípios da região atendidos pelo SUS. Se não fosse isso, teríamos pelo menos umas 2 mil pessoas aguardando para fazer o procedimento”, declarou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

A chegada do novo aparelho coincide com a campanha Outubro Rosa, de conscientização e prevenção do câncer de mama. “O aparelho é um ganho para população e o prefeito Marcão Marchi batalhou muito para trazer novamente este serviço ao município. Fico feliz que coincidiu com o Outubro Rosa, pois pretendemos zerar a fila deste exame até o final do ano”, completou a secretária.

Trabalho contínuo – As vereadoras Tatiane Salles e Ana Paula Marciano também acompanharam os primeiros atendimentos com o mamógrafo. “Que seja um Outubro, Novembro e Dezembro Rosa para as itupevenses, com um trabalho contínuo em que as mulheres não precisem mais se deslocar para outros municípios ou esperar muito tempo para a realização da mamografia”, disse Tatiane Salles.

“Começamos o Outubro Rosa muito bem, pois conquistamos um aparelho que os munícipes não tinham acesso há mais de um ano. A prevenção através do exame é importantíssima”, ressaltou Ana Paula Marciano.

Os exames de mamografia estão sendo feitos na UBS Central, na rua Professora Deolinda Silveira Camargo, 184, Jd. São Vicente. Para que o procedimento possa ser feito, os profissionais da Saúde estão entrando em contatos com as pacientes já cadastradas na fila de espera.