Prefeito visita hospital e conversa com a população

O prefeito Marcão Marchi esteve nesta segunda-feira (16) pela manhã no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida. Acompanhado do secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, e da secretária de Saúde, Lúcia Checchinato, ele vistoriou as dependências do hospital, conversou com os funcionários e a população que aguardava atendimento médico.

“Tenho acompanhado o trabalho da Saúde no município e os desafios que os servidores públicos desta área têm de enfrentar por conta de todos os problemas encontrados desde o início do ano. A dedicação deles tem feito a diferença, além dos esforços para conseguirmos recursos junto ao Governo do Estado e Governo Federal. Aqui no hospital, fiz questão de

conversar com as pessoas, saber como estavam sendo atendidas e também verificar pessoalmente o trabalho destes profissionais que salvam vidas e devem ser

sempre valorizados”, comentou o prefeito.

Durante a vistoria, Marcão Marchi se reuniu com os médicos Denyson Dantas, Fernando Versiani Souza e Alexandre Tadeu Misurini. “Apesar de todas as dificuldades, estamos conseguindo manter os serviços essenciais para que a população não seja prejudicada. Estamos fazendo o repasse dos recursos para o hospital e também buscando emendas

de deputados para o custeio da Saúde e compra de novos equipamentos”, completou o prefeito.

Demora no atendimento – Uma das reclamações recorrentes no hospital é a demora no atendimento. De acordo com os médicos, dependendo do dia da semana o volume de pacientes aumenta consideravelmente. “A segunda-feira é o dia mais conturbado no hospital. Das 6h às 7h, atendi 12 pacientes que apresentaram algum tipo de inconformidade e necessitavam de atestado médico”, ressaltou Fernando Versiani.

Em algumas especialidades, há dificuldade também de encontrar médicos dispostos ao trabalho no hospital. “Estamos vendo todo o esforço que está sendo feito pela Prefeitura, mas Itupeva ganhou fama de mal pagadora por conta dos anos anteriores. Quando solicitamos um profissional, muitos continuam se recusando a vir”, completou o médico. “Estamos

mudando essa realidade, também enfrentada com o comércio que não queria vender ‘fiado’ para a Prefeitura por conta dos calotes do passado”, destacou Marcão Marchi.

Agradecimento – Nos corredores, foi possível encontrar pessoas agradecidas pelo trabalho realizado no hospital. Como é o caso de Teodoro A. Correa Leite, que teve 40%

do corpo queimado em setembro, após um acidente. “Fui prontamente atendido no hospital e isso foi fundamental para a minha recuperação. Agradeço a todos os profissionais, pois sempre que precisei fui bem atendido”, comentou.

O prefeito conversou ainda com a administradora do hospital, Charlene Soares, da APGP (Associação Paulista de Gestão Pública) – empresa responsável pela administração da unidade. “A visita do prefeito, juntamente com o secretário de Governo e a secretária de Saúde, mostra que a administração do hospital e a Prefeitura estão trabalhando em parcerias e principalmente com muito empenho para buscar melhorias para a população”, disse Charlene.