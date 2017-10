Contribuinte tem até 100% de desconto para pagamento de dívidas com o município

Chegou a hora de aproveitar uma chance imperdível de quitar dívidas como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). Não perca a oportunidade, pois existem descontos de até 100% nas multas e juros, além de parcelamento do débito em até 60 meses. O prazo para negociação termina dia 18 de novembro.

Uma nova lei foi aprovada pela Câmara Municipal, recentemente, com o objetivo de promover essa regularização antes do envio ao cartório de protesto. O parcelamento lançado pela Prefeitura de Itupeva recebeu o nome de PID (Programa de Incentivo do Pagamento da Dívida 2017).

Conforme o que obriga a Lei Municipal nº 2019, criada em 2014, a Prefeitura terá de adotar o protesto em cartório para a cobrança dos tributos municipais em atraso, caso não haja uma solução.

O contribuinte poderá escolher entre:

1) À vista até três parcelas (mensais e consecutivas), isenção de 100% de multa e juros

2) De quatro a 12 parcelas (mensais e consecutivas), isenção de 80% de multa e juros

3) De 13 a 60 parcelas (mensais e consecutivas), isenção de 50% de multa e juros

Para as famílias de baixa renda, será possível fazer o parcelamento em até 60 meses, com isenção de 100% de multa e juros para os proprietários de um único imóvel residencial, inscrito no Cadastro Único junto à Secretaria de Desenvolvimento Social.

Como fazer - Em todos os casos, as pessoas devem procurar o setor de Tributos da Prefeitura, no horário do expediente bancário (das 9h às 16h), de segunda à sexta-feira.

É preciso levar os documentos pessoais e do imóvel em débito com o IPTU. Caso seja dívida de empresa, será necessário o CNPJ e o contrato social. Se houver necessidade dos interessados serem representados por terceiros, uma procuração deverá ser entregue à Prefeitura para a negociação.

O Paço Municipal fica na avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas.