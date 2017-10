Trio é flagrado com drogas no Nova Monte Serrat

A prisão dos acusados aconteceu por volta das 19 horas desta quarta-feira (18), quando os cabos Junior e Santana realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Nova Monte Serrat (Rio das Pedras). Ao acessarem a rua Geraldo Ferraz, os militares avistaram indivíduos em atitude suspeita e decidiram fazer a abordagem.

Durante revista pessoal, os policiais encontraram R$ 400 com um dos elementos. Já com os outros dois, nada foi localizado, porém, como são conhecidos no meio policial pelo crime de tráfico de entorpecentes, os policiais fizeram varredura pelo local e encontraram duas ‘mulas’ de cocaína, totalizando 27 tubetes. Ao serem indagados, nenhum dos três abordados quiseram assumir. O trio foi conduzido até a delegacia, onde um dos indivíduos assumiu que uma das ‘mulas’ era dele e que a outra era do seu companheiro, que negou.

O delegado decidiu por recolher os dois em flagrante delito pelo crime de tráfico, apreendendo tanto as drogas quanto o dinheiro na Delegacia de Polícia de Itupeva. Já o terceiro abordado identificado foi liberado.

Os dois autuados em flagrante seriam submetidos, nesta quinta-feira (19), a audiência de custodia, podendo ser recolhido ao sistema prisional ou serem liberados conforme entendimento do poder Judiciário.