8ª Copa Mica acontece em Novembro

A Gremiação União 3P Futebol Clube convida os atletas e equipes de futebol de Itupeva, a participarem da 8ª Copa Mica de Futebol de Campo, que será realizada no dia 18 de Novembro de 2017, no Centro de Lazer do Trabalhador (Campão), em Itupeva.

A copa acontece todos os anos, em memória de um dos melhores zagueiros da história do futebol Itupevense: Valmir Antonio dos Santos, carinhosamente conhecido por ”Mica”, falecido há quase 9 anos, quando disputava uma partida de futebol de salão, no Ginásio Municipal Dorival Raymundo, em Itupeva.

Na época, a morte do zagueiro abalou o esporte Itupevense. Mica era um exemplo de ser humano e tinha uma paixão pelo esporte de Itupeva, principalmente pela equipe do 3P, a qual defendeu a camisa desde pequeno.

Desde então, sua família passou a realizar todo ano a ‘Copa Mica’ de futebol de campo, que acontecem sempre no mês de novembro, no Campão, estádio onde o zagueiro amava percorrer as quatro linhas gramadas.