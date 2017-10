DIG Investiga caso de menino encontrado pendurado por fio no Eloy Chaves

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí apura o que aconteceu com um garoto de 11 anos encontrado pela mãe no quintal de casa, no Parque Eloy Chaves, pendurado pelo pescoço, a uma altura de 40 centímetros.

Aproximadamente um metro e meio de fio elétrico foi apreendido pela equipe Apolo 3 (policiais Gigio, Júlio e Lopes), que também conversou com familiares da criança para entender o que, de fato, ocorreu no imóvel.

O garoto foi levado às pressas ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Após receber os primeiros-atendimentos, precisou ser transferido ao Hospital Universitário, onde continua internado, em coma.

Segundo a mãe, momentos antes do ocorrido, ela teria conversado bastante com o filho, cobrando a arrumação da cozinha, e depois o encontrou no quintal, pendurado e sem respirar. Não disse se o garoto passava por algum problema de seu conhecimento.

A mulher contou que, além de massagem cardíaca, fez respiração boca a boca na criança, que então voltou a respirar. Em seguida, conseguiu que uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorresse seu filho e o encaminhasse ao hospital.

De acordo com o investigador-chefe da DIG, Almir de Oliveira, é esperada agora a melhora da criança para que ela possa dar detalhes sobre o que verdadeiramente aconteceu. O caso está sendo supervisionado pelos delegados Luís Carlos Duarte, Ruiter Martins e Carlos Eduardo Barbosa Soares.

Geraldo Dias