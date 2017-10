Homem é esfaqueado em discussão no Jardim Buriti

Uma discussão entre vizinhos terminou em agressão e golpes facas no Jardim Buriti, em Itupeva.

Segundo informações de vizinhos, houve uma discussão por conta de perturbação de sossego. Essa discussão teria acontecido na viela São João da Via Sacra, momento em que o acusado, que não teve o nome divulgado, desferiu golpes de facas contra R. R. A vítima ainda tentou se defender com as mãos e sofreu cortes profundos, bem como no peito, onde o autor desferiu alguns golpes. R foi resgatado pelo socorrista ‘Vermelho’, do setor de ambulâncias de Itupeva e levado ao

Pronto Socorro de Itupeva. Ele recebeu os primeiros-socorros e depois foi transferido para a PUC – Pontificia Universidade Católica – de Campinas, onde permaneceu internado à disposição da equipe médica.

O autor das facadas fugiu, porém, após 24 horas se apresentou na Delegacia de Itupeva, junto com seu advogado de defesa. O caso está sendo investigado.