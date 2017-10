Identificado homem que matou mulher com 37 facadas

A Polícia Civil de Itupeva identificou o autor de um crime brutal, ocorrido no Parque das Hortênsias

Um trabalho de investigação muito bem feito e que durou apenas algumas horas foi fundamental para a identificação do acusado do assassinato de Lucileide dos Santos Silva, morta em Itupeva com 37 facadas. Apontado pela polícia como autor do crime brutal contra a amásia, José Antônio de Jesus Silva está foragido. Ele convivia há algum tempo com Lucileide e o crime teria sido acontecido após uma noite de discussão, regada a bebida alcoólica, agressões verbais e físicas.

O corpo da faxineira, de 43 anos, foi encontrado dentro da residência onde morava, na rua Alexandrina Mathias de Oliveira, principal rua do Parque das Hortênsias, em Itupeva.

De acordo com o delegado Adalberto Ceolin, titular da Polícia Civil de Itupeva e responsável pelas investigações, o encontro do corpo se deu após o proprietário do imóvel solicitar apoio à Guarda Civil Municipal de Itupeva, quando ao cobrar o aluguel do imóvel teria sido ameaçado por José. Após a ameaça, o proprietário do imóvel percebeu silêncio no interior da casa, sendo notado que José e Lucileide haviam desaparecido.

Moradores próximos relataram que o casal bebia muito em um bar. No dia do crime, eles passaram a discutir e muitos gritos foram ouvidos, até que o silêncio tomou conta da residência. Tal fato foi levado ao conhecimento do proprietário da casa, que solicitou auxílio da Guarda Civil Municipal e, com uma cópia da chave do imóvel, foram até o local e se assustou ao perceber marcas de sangue no chão. No interior da casa, os guardas encontraram o corpo da faxineira já sem vida, totalmente ensanguentado, e apresentando várias perfurações causados por faca.

A equipe de investigação da Delegacia de Policia de Itupeva, composta pelos investigadores Ricardo, Odair e Latorre, esteve no local e acionou a Polícia Cientifica, que periciou o local liberando o corpo para ser levado para o IML.

Devido o relato de discussão e o sumiço do marido, a Polícia passou a tratá-lo como o principal suspeito do crime. Trabalhos de investigação foram iniciados ainda no local, quando foi descoberta a identidade do acusado, José Antônio de Jesus Silva, marido da vítima que se encontra foragido.

A Polícia descobriu também, que antes do crime o casal fez uso de bebias alcoólicas sendo encontradas na residência várias latas de cervejas e garrafas de cachaça.

A vítima foi morta com pelos menos 30 golpes de facas, além de golpes de cadeira de ferro, que foi encontrada com marcas de sangue, o que aponta requintes de crueldade e frieza no momento do crime.

As causas do assassinato estão sendo apuradas e o acusado é procurado pela polícia.

Se você tiver qualquer informação do paradeiro de José Antônio de Jesus Silva, ajude a polícia a prendê-lo. Sua identidade será preservada e suas informações mantidas no mais absoluto sigilo. Denuncie pelos telefones: 181 / 197 / (11) 4591-1101.