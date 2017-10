Jundiaí promove a Feira do Produtor Rural

Jundiaí passou a ter, desde o dia 9 de outubro, uma Feira do Produtor Rural, onde a população conta com produtos hortifrutis frescos e de qualidade, direto do produtor para a mesa do consumidor.

O projeto Feira do Produtor Rural foi construído a partir de uma parceria entre a prefeitura de Jundiaí e o Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Pequenos agricultores com propriedades no entorno de Jundiaí e que já recebem orientações técnicas da prefeitura, quando firmada a parceria foram convidados a participar de uma capacitação ministrada pelo Senar.

Com duração de 8 meses, a capacitação teórica e pratica teve como objetivo a criação desta Feira do Produtor Rural, como mais uma alternativa para a venda direta do produtor ao consumidor.

O local da Feira é na Rua Adilson Rodrigues s/nº – Jardim Novo Mundo, em Jundiaí. Todas as 2ª feria das 17h às 21h. É isso!

Reinaldo Oliveira

