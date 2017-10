Patrulhamento comunitário abrange mais três bairros

Dando continuidade ao patrulhamento comunitário e aproximação com a população, a Guarda Civil Municipal (GCM) esteve nesta quinta-feira (19) nos bairros Santa Fé, Vila Independência e Jardim Ana Luiza.

Durante todo o dia, os GCMs fizeram rondas a pé e com apoio do Canil, além da Base Móvel estacionada no bairro Santa Fé. “O prefeito Marcão Marchi tem nos dado todo o apoio para que possamos cumprir nossa missão: trabalhar em benefício da população”, destacou Dirceu Cruz, comandante da corporação.

“É uma ação diferenciada, pois a cada dia estamos em uma região”, completou Cruz.

A população pode entrar em contato com a GCM para fazer solicitações pelo telefone 4591-1210. O número 153 é usado para atendimentos de urgência.