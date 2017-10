Rua ganha novas regras de estacionamento

Após implantar nova sinalização de trânsito no centro de Itupeva, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente analisou alguns pontos da cidade para melhoria do tráfego, acessibilidade e segurança das vias. Mudanças, inclusive, já foram realizadas.

A Rua Adélia de Oliveira, no Residencial Pacaembu (a partir do posto Amigão) passa a ter novas regras para o estacionamento na via. Para as pessoas que seguem no sentido da avenida Francisco Nakazato será proibido o estacionamento de ônibus e caminhões. Já para quem segue no sentido da rodovia Hermenegildo Tonoli, será proibido estacionar e parar.

“Nós recebemos as demandas da população e analisamos que estes pontos realmente precisavam ser readequados, proporcionando maior fluidez ao trânsito e segurança para pedestres e motoristas”, explicou Regina Romão, secretária adjunta.