Carro despenca no Rio Jundiaí

O motorista de um Fiat Uno transitava pela estrada da Fazendinha (estrada paralela à Nelson Gulla), quando nas proximidades da Praça de Eventos da Pedreira perdeu o controle do veículo e caiu no Rio Jundiaí.

Segundo informações, o motorista seguia em direção ao hospital de Itupeva, para buscar um familiar que havia passado por atendimento médico quando aconteceu o acidente.

O motorista disse que perdeu o controle de direção após se assustar com outro veículo, que seguia no sentido contrário, bateu em uma pedra na lateral da estrada e caiu nas margens do rio.

O susto foi grande e o motorista sofreu ferimentos na boca. O acidente aconteceu no sábado, dia 21, e até a manhã desta segunda-feira, o carro ainda permanece no local.