Clima de decisão no domingo definirá última vaga na segundona

Faltando apenas uma rodada para terminar a fase de grupos, a segunda divisão do 32º Campeonato Amador já está com quase todos os classificados definidos depois dos jogos do domingo (22). Confira quem garantiu vaga e quem ainda briga pela classificação para as quartas-de-final.

Na primeira partida no Campão, o Fúria Negra garantiu uma vaga no Grupo C ao vencer o Real Bela Vista por 2 a 0. Alessandro Moretto marcou os dois gols que deixaram o Fúria na liderança e, como Sampaio Correa e União 3P, segundo e terceiro colocados, se enfrentam na última rodada, o Fúria já garantiu uma das vagas.

Na partida seguinte, o União 3P manteve vivas as chances de classificação ao vencer o Guacuri por 6 a 3. Daniel Marconi (três vezes), Alexsandro Cazoni, Rogério Eduardo e Diego de Paula fizeram os gols da vitória. Rafael Donizete (duas vezes) e Gildei Batista marcaram pelo Guacuri. Para se classificar, o União 3P precisa vencer o Sampaio Correa na última rodada.

No CE Santa Elisa, as partidas começaram com a vitória do Esperança por 3 a 2 sobre o Borussia, o que levou o time a liderança do Grupo A. O Borussia, mesmo com a derrota, já estava classificado. Danilo Henrique (duas vezes) e Gilberto Silva garantiram a classificação. Tiago de Lima e Junior Cesar anotaram pelo Borussia.

Em seguida, o Liverpool, mesmo classificado, não quis saber de dar mole e venceu o Fênix por 1 a 0, com gol de Jeferson dos Santos. Com a vitória, terminou na liderança isolada do Grupo D.

Na parte da tarde, o Itatuba garantiu a liderança do Grupo B ao vencer o Caja por 3 a 1. Márcio Aparecido, Guilherme Willian e Danilo Barbosa fizeram os gols. Fábio Junior fez o de honra do Caja. O Olympiakos ficou com a segunda vaga do grupo.

No último jogo da rodada, PSG Itupeva e Inter se enfrentaram pela segunda vaga do Grupo D e a partida foi marcada pelo equilíbrio, terminando empatada em 3 a 3. Jair Teixeira (duas vezes) e Vinícius Aparecido fizeram pelo PSG. Pelo Inter, Valter Guilherme, Renato Rodrigues e Breno Muniz marcaram. Com o resultado, o PSG e o Inter ficaram com a mesma pontuação, empataram nos dois primeiros critérios de desempate, confronto direto e vitórias, mas por ter melhor saldo de gols, o PSG ficou com a vaga.

Já estão classificados para as quartas-de-final Esperança, Borussia, Itatuba, Olympiakos, Fúria Negra, Liverpool e PSG Itupeva.

No próximo domingo (29), União 3P e Sampaio Correa se enfrentam às 10h, e definem a última vaga do Grupo C. O Sampaio joga pelo empate. Antes disso, Real Bela Vista e Guacuri jogam às 8h45, mas não têm mais chances de classificação.