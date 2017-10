Definida a última equipe classificada para a próxima fase do Amador

No último domingo (22) foi definida a última classificação da primeira divisão do 32º Campeonato Amador, e o Clube Real Valente – CRV garantiu a segunda posição do Grupo B, ao vencer o líder Bom Jardim por 3 a 1.

Lucas dos Santos, Edinaldo Deorato e Fabiano da Silva fizeram os gols da vitória. Gilmar Aparecido anotou pelo Bom Jardim.

Esse último jogo definiu a classificação final do Grupo B e completou os confrontos restantes para as quartas-de-final: o América enfrenta o Piauí e Santa Cruz joga contra o Bom Jardim. SP Maranhão tem pela frente o Atlético Novo Horizonte e União Baiano disputa a vaga com o Clube Real Valente – CRV. A data e horários ainda serão divulgados.