Esporte de Itupeva tem campeão no ciclismo estadual

O itupevense Michael Henrique cravou o nome da cidade na história do ciclismo, domingo (22), ao conquistar o título da Copa Kalangas Outdoor – competição com supervisão da Federação Paulista de Ciclismo e que reúne atletas de todo o Estado. A vitória na penúltima etapa, disputada em Rafard, deu a ele o primeiro lugar absoluto na categoria Expert.

“Foi um momento mágico, de muita ansiedade. Cheguei em primeiro na minha categoria, mas não sabia as colocações dos adversários diretos. Quando saiu a classificação final, a emoção tomou conta de mim”, comentou Michael Henrique, que terminou os 32 quilômetros da prova em 1h12min44seg. “Superei momentos difíceis que me deram força para ser o campeão”.

Nem a chuva e muito menos os demais concorrentes foram páreo para o ciclista itupevense, que passou a se distanciar do pelotão a partir do terceiro quilômetro. O resultado garantiu a ele 53 pontos na classificação geral da categoria Expert. O segundo colocado, Matheus Vinicius, tem 37 pontos e mesmo que vença a última etapa, só chegará aos 52 pontos.

“Gostaria de agradecer de coração à minha família, que sempre me deu apoio, à minha namorada, que esteve comigo em todas as provas, e aos patrocinadores JR Rolamentos, Suprax Suplementos e New Bike Shop, que acreditaram em mim. Dedico este título à minha avó, que faleceu ano passado, e a todos os itupevenses”, comentou o ciclista, emocionado.

A última etapa da Copa Kalangas Outdoor será em Cerquilho, dia 3 de dezembro. “Apesar do título, vou continuar os treinamentos e me manter focado para tentar garantir mais um bom resultado”, ressaltou o atleta.

Mais um na briga pelo título – Outro ciclista de Itupeva que está na competição é Valdinei Vieira, pela categoria Master A. Na etapa de Rafard, ele terminou em terceiro lugar. O resultado custou a liderança na classificação geral – agora ele é o terceiro, com 44 pontos.

O vencedor da prova foi Romeu Longatti, que chegou aos 45 pontos. Mesmo com a segunda colocação na prova, Felipe Bicalho assumiu a liderança geral com 47 pontos.

Para ser campeão em Cerquilho, Valdinei precisa chegar em primeiro e torcer para Bicalho não terminar na segunda colocação.