Febre Amarela: Unidades de Saúde passam a atender até às 19h

Para ampliar o atendimento à população itupevense que deve se vacinar contra a febre amarela, a Prefeitura de Itupeva informa que a partir desta segunda-feira (23) as Unidades de Saúde nos bairros passam a atender até às 19h, de acordo com cronograma já estabelecido pela Secretaria de Saúde.

Desde o início do ano, a Prefeitura já realizou esta ação na área rural do município, vacinando os munícipes das regiões mais afastadas casa a casa.

“Depois do sucesso da vacinação no ‘Dia D’, sábado (21), agora as unidades passam a atender em horário diferenciado. Apesar de não ter casos de febre amarela em Itupeva, a prevenção é muito importante devido aos registros em municípios vizinhos”, comentou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde.

Podem se vacinar pessoas de nove meses até 60 anos que nunca tomaram a vacina (quem já tomou a dose não precisa mais, conforme orientação do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde). Gestantes e mulheres amamentando crianças menores de seis meses não devem ser vacinadas. Idosos acima de 61 anos vão tomar a vacina apenas após avaliação dos serviços de saúde.

Confira os postos fixos de vacinação, com horário estendido a partir desta segunda (23):

Segunda-feira

UBS Guacuri – 8h às 19h;

UBS Nova Era – 8h às 19h;

Terça-feira

USF Portal Santa Fé – 8h30 às 11h e 13h às 19h;

USF Jardim Guiomar – 9h às 11h e 13h às 19h;

UBS Medeiros – 8h às 12h e 13h às 19h;

Quarta-feira

USF Vila São João – 9h às 11h e 13h às 19h;

UBS Chave – 8h às 11hs e 12h30 às 19hs;

USF Monte Serrat – 9h às 12h e 13h às 19h;

USF Santa Elisa – 9h às 11h e 13h às 19h;

Quinta-feira

CSIII – Posto de Saúde Central – 8h30 às 11h e 13h às 19h;

USF Vila São João – 9h às 11h e 13h às 19h;

USF Rio das Pedras: – 9h às 11h30 e 13h às 19h;

Sexta-feira

CSIII – Posto de Saúde Central – 8h30 às 11h e 13h às 19h;

USF Portal Santa Fé – 8h30 às 11h e 13h às 19h;

USF Rio das Pedras: – 9h às 11h30 e 13h às 19h;

USF Quilombo – 7h às 19h.