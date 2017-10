Inaugurada mais uma lotérica em Itupeva

Nesta segunda-feira (23), Itupeva recebeu mais um investimento empresarial. Foi inaugurada a casa lotérica Trevo da Sorte, na rua Emancipadores do Município, no Boulevard Brasil, loja 14, Centro.Nesta segunda-feira (23), Itupeva recebeu mais um investimento empresarial. Foi inaugurada a casa lotérica Trevo da Sorte, na rua Emancipadores do Município, no Boulevard Brasil, loja 14, Centro.

“Em dois meses, duas unidades foram entregues na cidade para a prestação de um serviço que a população pedia há anos. Agradeço ao superintendente regional da Caixa Econômica Federal, José Luiz Pavanelli, que entendeu a nossa necessidade numa reunião que tivemos no começo do ano. É importante para todos, pois aqui é possível receber benefícios e pagar contas sem a necessidade de se deslocar para outras localidades”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

Os serviços oferecidos pelas lotéricas são pagamento de benefícios sociais de transferência de rendas, recebimento de contas de concessionários de serviços públicos e outros produtos, serviços financeiros, além de jogos e apostas.

“É a segunda lotérica do município, faz parte do mesmo processo de licitação. A infraestrutura dela é a mais completa possível, além de fazer todos os jogos, a casa recebe contas onde a demanda é muito grande”, ressaltou Hélio Antônio da Silva, gerente regional da Caixa.

A Lotérica Trevo da Sorte contará com quatro guichês e irá funcionar de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h30, e aos sábados das 8h30 às 12h30. “O objetivo maior é dar a comodidade para a população em geral”, falou o proprietário, Anderson Melo. “Essa unidade irá atender a população, vamos receber todas as contas autorizadas da Caixa Econômica, além dos jogos de loterias”, disse a gerente geral, Solange Babo.

Para o motorista Mauro Ribeiro, essa é mais uma conquista da população itupevense. “Itupeva ficou alguns anos sem lotérica e hoje temos duas. Isso é um presente para a população, que precisava se deslocar para outros municípios para pagar contas e fazer jogos”, comentou.

Também participaram da inauguração o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, e o comandante da Guarda Civil Municipal, Dirceu Cruz.