PetShow cai no gosto das famílias itupevenses

Nem mesmo a chuva foi capaz de atrapalhar a primeira edição do PetShow Itupeva, realizado no Parque da Cidade, neste domingo (22). Famílias inteiras fizeram questão de prestigiar o evento, que teve como objetivo conscientizar as pessoas sobre a guarda responsável de animais e também os cuidados necessários para a saúde dos pets. A população aprovou e pediu que uma nova edição seja realizada.

Organizado pela vereadora Tatiana Salles e com parceria da Prefeitura de Itupeva, o 1º PetShow teve sorteio de brindes, apresentações do Canil da Guarda Municipal de Jundiaí e participação dos cães da Guarda Civil Municipal (GCM) itupevense. O prefeito Marcão Marchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, participaram da ação e parabenizaram a todos pela iniciativa.

Um posto de vacinação antirrábica da Prefeitura também foi montado no parque, que contou ainda com veterinários, estética canina, feirinha de adoção e orientações sobre a guarda responsável de animais – feitas pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

“Achei ótima a iniciativa para que todos se conscientizem. É preciso responsabilidade quando se tem um animal de estimação”, comentou Karine Salmora, dona do poodle Tom. Ela estava acompanhada da filha Gabrielle, de 7 anos, que gostou muito da K9 Gaby, do Canil da GCM de Itupeva. A corporação esteve representada no evento pelo inspetor Saraiva, GCMs Santos, Claudenir, Roseira e Cuba.

Oportunidade – Alguns profissionais de Itupeva que atuam no cuidado dos animais também puderam mostrar o trabalho no PetShow. É o caso de Guilherme Gutemberg, dono da loja TransformaCão Estética Canina, que agradeceu a oportunidade de participar do PetShow.

“Estou há 17 anos em Itupeva e esta é a primeira vez que um evento deste tipo é realizado aqui. Além do cuidado com os animais, o PetShow é uma forma de valorizar os profissionais que atuam no mercado pet. Agradeço ao prefeito Marcão Marchi e à vereadora Tatiana Salles pela iniciativa e espero que este evento se torne tradição no município”, destacou o empresário.

Para a vereadora Tatiana Salles, o mais importante foi oferecer essa oportunidade de convivência entre os proprietários de animais da cidade e também poder ajudar a causa animal. “Quero agradecer a todos que nos ajudaram nesta primeira edição do PetShow, ao prefeito Marcão Marchi e à primeira-dama Dani Marchi, pelo apoio em todas as ações em benefício da população itupevense, principalmente no que diz respeito aos cuidados com os animais. Esta união de esforços é importantíssima”.

O prefeito enalteceu a ideia da vereadora e já pediu que novas edições do PetShow sejam realizadas. “Estão todos de parabéns, vi muita gente aqui no Parque da Cidade interessada na causa animal e que merece todo o nosso agradecimento pelo trabalho realizado”.

A grande atração do evento foi a apresentação do Canil da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), com os GMs Cristiano (responsável pela apresentação), Marçal (adestrador) e os condutores Meneses, Sérgio Luís, Pupo, Silva, Rufino e Ordilei. Prestigiaram o evento, também, a vereadora Ana Paula Marciano e o vereador de Jundiaí, Edicarlos Vieira.