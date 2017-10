População aprova horário estendido de vacina

O dia ainda estava claro por conta do horário de verão, mas o relógio já marcava 18h desta segunda-feira (23) quando as pessoas chegaram na UBS do Guacuri para a imunização contra a febre amarela. Mesmo sem casos no município, a Prefeitura ampliou o horário de atendimento para que todos pudessem ter acesso à vacina.

“Para quem não conseguiu ir aos postos de vacinação, estamos estendendo o horário de fincionamento para facilitar o acesso à dose. Seguindo o cronograma estabelecido, todas as UBSs vão funcionar até às 19h”, comentou Lúcia Checchinato, secretária de Saúde, que esteve na UBS nesta noite.

Desde o início do ano, a Prefeitura já realizou esta ação na área rural do município, vacinando os munícipes das regiões mais afastadas casa a casa. Podem se vacinar pessoas de nove meses até 60 anos que nunca tomaram a vacina (quem já tomou a dose não precisa mais, conforme orientação do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde).

Gestantes e mulheres amamentando crianças menores de seis meses não devem ser vacinadas. Idosos acima de 61 anos vão tomar a vacina apenas após avaliação dos serviços de saúde.

“Hoje a UBS ficou cheia de gente querendo tomar a vacina. Pessoas dos quatro cantos da cidade. Até meio-dia, já tínhamos imunizado quase 150 pessoas”, afirmou a enfermeira Rosali Marcondes, que também dá orientações aos pacientes.“Normalmente não há reação, mas caso tenha dor no local da vacina, basta fazer uma compressa de água fria. Se tiver febre, só tomar um antitérmico de sua preferência”, completou.

Aprovado – A determinação de aumentar o horário de atendimento foi elogiada pela população. “Foi ótimo vacinarem neste horário, principalmente para quem trabalha”, comentou Michele Sena, que levou a família para vacinar.

Confira os postos fixos de vacinação, já com horário estendido:

Segunda-feira

UBS Guacuri – 8h às 19h;

UBS Nova Era – 8h às 19h;

Terça-feira

USF Portal Santa Fé – 8h30 às 11h e 13h às 19h;

USF Jardim Guiomar – 9h às 11h e 13h às 19h;

UBS Medeiros – 8h às 12h e 13h às 19h;

Quarta-feira

USF Vila São João – 9h às 11h e 13h às 19h;

UBS Chave – 8h às 11hs e 12h30 às 19hs;

USF Monte Serrat – 9h às 12h e 13h às 19h;

USF Santa Elisa – 9h às 11h e 13h às 19h;

Quinta-feira

CSIII – Posto de Saúde Central – 8h30 às 11h e 13h às 19h;

USF Vila São João – 9h às 11h e 13h às 19h;

USF Rio das Pedras: – 9h às 11h30 e 13h às 19h;

Sexta-feira

CSIII – Posto de Saúde Central – 8h30 às 11h e 13h às 19h;

USF Portal Santa Fé – 8h30 às 11h e 13h às 19h;

USF Rio das Pedras: – 9h às 11h30 e 13h às 19h;

USF Quilombo – 7h às 19h.