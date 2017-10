Cães bravos terão atendimento personalizado

Quem tem cão antissocial sabe a dificuldade que é quando há necessidade, por exemplo, de levá-lo para um atendimento veterinário ou na vacinação antirrábica. Pensando nisso, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) da Secretaria de Saúde de Itupeva bolou um sistema de atendimento personalizado para que estes animais possam ser imunizados.

De acordo com a secretária de Saúde, Lúcia Checchinato, entre os dias 21 e 30 de novembro, das 8h30 às 15h30, estes casos especiais terão acesso à vacina por meio de agendamento. “Os munícipes que possuem cães bravos ou algo que impossibilite a retirada do animal da residência devem entrar em contato com o setor, assim faremos a imunização na própria casa”.

Para isso é preciso entrar em contato com o setor responsável, que fica na Praça São Paulo, 233, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4591-8527.

Vacinação no Parque – No dia 26 de novembro (domingo), uma tenda será montada no Parque da Cidade, entre 9h e 12h, para servir como ponto de acesso os proprietários de animais à campanha de vacinação. Eles devem ser levados na coleira ou guia, no caso dos cães, e também em caixas de transporte, enrolados em toalhas ou fronhas de travesseiro, para os gatos. Isso facilita a segurança e também o trabalho dos profissionais no momento da vacinação.