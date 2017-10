Grendacc: Pedágio do Bem em Itupeva é neste sábado

O Pedágio do Bem, promovido pelo Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) será neste sábado (28). Voluntários do Grendacc estarão pelas ruas da cidade de Itupeva pedindo doações para a instituição, das 9h às 15h, devidamente identificados no semáforo entre as avenidas Brasil e Emílio Checchinato, no Centro. Todas as pessoas que colaborarem vão ganhar um adesivo.

O Pedágio do Bem, como é chamada a campanha, envolve todos os municípios da região. Além de Itupeva, participam Jundiaí, Louveira, Jarinu e Itatiba. Na cidade, o evento teve de ser adiado por conta da chuva do dia 7 de outubro. “Foi uma pena que a chuva impediu a realização do evento antes, mas tenho certeza que neste sábado vai dar tudo certo. As entidades sociais prestam um serviço importante às famílias e devem sempre ter o apoio da Prefeitura. Desde o início do ano já realizamos muitas ações voltadas à Apae de Itupeva e o Grendacc, que atende pacientes daqui, merece nosso apoio”, destacou o prefeito Marcão Marchi.

“Estamos sobrevivendo e conseguindo tocar nossas atividades graças à comunidade tão solidária que temos em nossa região, além dos eventos e parcerias que realizamos”, explicou a presidente da instituição, Verci Butalo.